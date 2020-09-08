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В Госавтоинспекции рассказали, как перестать отвлекаться на детей в дороге

Есть несколько основных правил перевозки детей, рассказала в эфире радио "Комсомольская правда" старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России Ольга Позднякова
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дети нередко отвлекают водителя, что может спровоцировать различные ситуации на дороге. Старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России Ольга Позднякова в эфире радио "Комсомольская правда" рассказала, как изменить сложившуюся ситуацию и минимизировать угрозу попадания в ДТП.

"В рамках федерального проекта у нас проводятся социальная кампания "Внимание на дорогу!", направленная на профилактику различных факторов отвлечения внимания», - начала гостья программы "Россия в движении".

Она подчеркнула, что акценты кампании направлены на отвлечение водителей пассажирами и отвлечение внимания пешеходов при пересечении проезжей части дороги.

Можно выделить основные правила для родителей, которые перевозят несовершеннолетних:

- Если вы перевозите ребенка, измените стиль управления автомобилем. Выбирайте максимально безопасную скорость движения. Учитесь не только спокойно реагировать на ошибки окружающих, но и менять восприятие себя - из "лучшего" водителя в безопасного перевозчика.

- Нужно выбирать правильные средства пассивной защиты для детей и учиться грамотно и правильно ими пользоваться.

- Всегда надо учитывать особенности поездки с детьми. Заранее планировать маршрут. Нередко самым опасным становится тот маршрут, который водитель хорошо знает.

- Важно помнить, что автомобиль - не самое комфортное место для ребенка. Надо правильно подобрать одежду, обустроить место пребывания ребенка, чтобы он был занят. Убрать предметы, которые могут его поранить.

"Если ребенок будет в комфорте, будем всем доволен и чем-то занят - он будет меньше отвлекаться, соответственно, будет меньше отвлекать водителя", - подчеркнула Ольга Позднякова в беседе с ведущим Антоном Челышевым и генеральным директором Экспертного центра «Движение без опасности» Вадимом Мельниковым.

Последний добавил, что сейчас в стране реализуется трёхлетний проект по проведению тренингов по правильной перевозке детей в автомобилях с женщинами-роженицами. Тренинги проводятся на базе российских родильных домов и перинатальных центров с женщинами-роженицами по правильной перевозке детей в автомобилях.

"Надо отметить, что здесь Россия действительно пошла по очень правильному пути", - сказал Вадим Мельников. Уже с первых дней жизни юных пассажиров мы заботимся о об их безопасности.

Он добавил, что коллеги из Госавтоинспекции закладывают фундаментальный объем знаний, который будет полезен для обеспечения безопасной и комфортной поездки ребенка.