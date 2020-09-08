Германия поделилась с G7 результатами обследования Алексея Навального Фото: REUTERS

Германия проинформировала глав МИД стран Группы семи (G7) о выводах немецких специалистов.

Сообщается, что по выводу экспертов стало ясно, что российский оппозиционер Алексей Навальный якобы подвергся воздействию вещества из группы "Новичок". Также немецкая сторона призывает Россию привлечь к ответственности виновных в ситуации с Навальным. Об этом говорится в совместном заявлении руководителей внешнеполитических ведомств G7, пишет ТАСС,

- Мы решительно осуждаем подтвержденное отравление Алексея Навального, - подчеркивается в заявлении. По мнению глав МИД стран G7, инцидент с оппозиционеров представляет собой "удар по демократии и политическому плюрализму" в России.

Ранее сообщалось, что состояние оппозиционера Алексея Навального улучшилось. Немецкие врачи вывели блогера из медицинской комы. Он также начал реагировать на речь людей. В берлинскую клинику "Шарите" блогера доставили из Омска. Тогда же немецкие медики заявили, что Навальный якобы был отравлен боевым ядом "Новичок".