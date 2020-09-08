Суды обязали принимать иски к поставщикам с истекшим из-за пандемии сроком Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские суды теперь не смогут отказывать в приеме исков потребителей к поставщикам товаров и услуг из-за истечения сроков давности данных исков, если это связано с карантином или иными ограничениями из-за коронавирусной инфекции. Об этом на форуме глав верховных судов стран БРИКС рассказал глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

- Одним из оснований для восстановления срока исковой давности является отсутствие у человека возможности своевременно обратиться в суд. Разъяснения Верховного суда России на сей счет исключают возможность отказа в защите прав потребителей по формальным основаниям, - отметил председатель.

Вячеслав Лебедев отметил, что сроки процессуальных действий, которые были пропущены из-за ограничений подлежат восстановлению в соответствии с процессуальными законами страны.

Глава Верховного суда добавил, что во время пандемии коронавируса важное значение для доступа потребителей к правосудию имеют правовые позиции, которые подробно изложены в Обзорах по отдельным вопросам судебной практики от 21 апреля и 30 апреля текущего года.