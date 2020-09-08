Песков оценил отрывки про Путина из книги бывшего адвоката Трампа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «уткой» утверждения бывшего адвоката американского президента Майкла Коэна про президента России Владимира Путина, которые писатель использовал в своей книге.

В работе экс-адвокат Трампа утверждает, что глава Соединенных Штатов якобы называл российского коллегу диктатором, царем и самым богатым человеком в мире.

- Это всего лишь утка. Автор так хочет добавить популярности своей книге, - отметил Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о том, верит ли он в возможность подобных слов Трампа о Путине.

Напомним, что в США сегодня стартовали продажи книги Майкла Коэна под названием «Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа». По утверждению экс-адвоката, Трамп видит в Путине пример для подражания, сравнивая его с руководителем большой компании, которому удалось установить полный контроль над всеми процессами.