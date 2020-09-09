Известный шеф-повар раскрыл секрет приготовления идеальных макарон Фото: Евгения ГУСЕВА

Известный шеф-повар из Великобритании и ведущий телешоу «Адская кухня» Гордон Рамзи раскрыл секрет приготовления идеальных макарон. На YouTube-канале Cooking basics with Gordon Ramsay он показал, как готовит пасту «аль денте».

Эксперт отметил, что пасту легко недоварить или переварить, поэтому все следует делать по его рецепту. Для приготовления блюда следует взять вместительную кастрюлю – так у макарон будет достаточно места равномерного провариться. Воду в кастрюле нужно слегка посолить, добавить в нее оливкового маска и довести до кипения.

Гордон Рамзи посоветовал засыпать сами макароны только тогда, когда вода начинает бурлить. При приготовлении спагетти он советует опустить в кипящую воду сначала один конец макарон, а после того, как он размякнет, погрузить в воду остальную часть. Чтобы не пропустить нужное время, лучше воспользоваться таймером.

- Степень готовности можно определить пальцами. "Аль денте" не твердая, не сильно твердая, а просто приятная и слегка плотная внутри, точно не должна быть хрустящей, - отметил шеф-повар.

Когда спагетти приготовятся, воду нужно слить через дуршлаг, а затем приправить макароны большим количеством соли и перца и добавить одну столовую ложку оливкового масла. Блюдо повар посоветовал тщательно перемешать, чтобы позже макароны не слиплись.

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