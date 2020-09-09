Видео перехвата российским Су-27 самолетов-разведчиков США и Швеции появилось в сети Фото: Михаил ПАТЛИС

Во вторник, 8 сентября, российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали два иностранных самолета над водами Балтийского моря, которые приближались к границе России. Для опознавания и перехвата воздушных судов в воздух подняли истребитель Су-27 из состава дежурных сил Балтийского флота. Национальный центр управления обороной России опубликовал видео сопровождения российским истребителем самолетов-разведчиков.

Российский экипаж идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 американских военно-воздушных сил и самолет-разведчик «Гольфстрим» военно-воздушных сил Швеции. Су-27 смог успешно перехватить иностранные суда, не допустив нарушения государственной границы России, и вернулся на аэродром базирования.

Отмечается, что весь полет российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Недавно восемь российских истребителей поднимались на перехват трех стратегических бомбардировщиков Соединенных Штатов над водами Черного моря.