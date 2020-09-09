Российский спутник «Экспресс-80» получил повреждения на орбите Фото: Евгения ГУСЕВА

Российский спутник «Экспресс-80», который был запущен на орбиту в июле текущего года, получил повреждение бортовых систем. Возможно, в спутник попал космический мусор. Об этом ночью 9 сентября, сообщил изданию РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

- При довыведении в рабочую точку российский спутник получил повреждение бортовых систем, предположительно из-за попадания космического мусора, - сказал источник.

Сообщается также, что двигатель «Экспресс-80» цел, в настоящее время аппарат продолжает довыведение в рабочую точку. По словам специалиста, последствия происшествия станут понятны после того, как спутник окажется в рабочей точке.

Напомним, что «Экспресс-80» в конце июля вместе с аппаратом «Экспресс-103» вывела на орбиту ракета-носитель «Протон-М». Телекоммуникационный спутник предназначен для для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, телерадиовещания, высокоскоростного доступа к сети Интернет, а также передачи данных в России и государствах СНГ. Предполагается, что срок службы спутника составляет 15 лет на геостационарной орбите.