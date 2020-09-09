В России стали отказываться от банковских карт Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во втором квартале текущего года жители России стали активно отказываться от банковских карт. Их количество за это время сократилось на рекордные 4,5 миллиона, последний раз подобное снижение наблюдалось в 2015 году.

Стагнировало также и количество выпущенных кредитными организациями карт: с апреля по июня этого года их число увеличилось лишь на 500 тысяч, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Центрального банка России. Опрошенные изданием эксперты связали такую тенденцию с введенными во время пандемии коронавирусной инфекции ограничениями, ведь на фоне кризиса многие банки решили ограничить выдачу карт.

Россияне также стали отказываться от банковских карт из-за перенасыщения ими рынка, считает глава бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин. В настоящее время на одного трудоспособного жителя государства приходится примерно по три карты: одна из них является основной, а две другие граждане заводят «на всякий случай». Из-за этого у потребителей нет необходимости брать себе новые карты. Эксперты отметил, что такая тенденция, вероятнее всего, сохранится и в будущем.

Аналитик финансовой группы БКС Егор Дахтлер добавил, что жители страны стали понимать всю бессмысленность хранения у себя большого количества банковских карты: по меньшей мере, это невыгодно, ведь за обслуживание карты банки берут комиссию. Ранее люди заводили несколько карт ради кэшбека, однако теперь крупные банки стали избавляться от программ лояльности.