Адвокат Ефремова попросил суд отменить приговор актеру Фото: Иван МАКЕЕВ

Защита российского актера Михаила Ефремова, которого во вторник, 8 сентября, судили за смертельное ДТП в Москве, обжаловала приговор суда. Об этом рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев.

- Я уже подал в суд краткую апелляционную жалобу на приговор, - рассказал правозащитник в интервью изданию ТАСС.

Напомним, что авария по вине Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в центре российской столице. Актер в состоянии алкогольного опьянения сел за руль, не справился с управлением транспортным средством и на скорости вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем курьера Сергея Захарова. Последний от полученных травм в скором времени умер в медицинском учреждении.

Суд признал Михаила Ефремова виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии, а также лишил его водительских прав на три года. Эксперты не выявили у артиста никаких психических нарушений, которые могли бы мешать ему осознавать свои действия в тот роковой вечер.

Как сообщал сайт kp.ru, из зала суда 56-летнего актера увезли в СИЗО. Срок, проведенный под домашним арестом, зачтется Ефремову: два дня дома равно одному дню за решеткой.

Адвокат Сергей Афанасьев, комментируя решение суда, отметил, что актер могу получить и меньший срок, если бы сразу признал вину, раскаялся и обеспечил выплаты семье пострадавшего. Юрист считает, что в ходе пересмотра дела на апелляции наказание могут изменить и сократить тюремный срок примерно до шести лет. Однако это будет зависеть от поведения самого Ефремова.