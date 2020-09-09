Платформа для удаленного доступа к финансовым услугам появится в России в 2020 году Фото: Анастасия ОСИПОВА

В России до конца текущего года появится платформа, которая обеспечит удаленный доступ к финансовым услугам, а также позволит сравнивать их стоимость. Это называет маркетплейс. Как рассказали изданию «Известия» в Центральном банке России, доступные на первом этапе проекта вклады жители страны смогут оформить на сайтах-агрегаторах, например, «Банки.ру» или «Сравни.ру».

Маркетплейс даст банкам возможность выйти на новых клиентов и значительно повысит конкуренцию на финансовом рынке. Россияне смогут оформлять финансовые продукты, не посещая сами кредитные организации, действуя удаленно.

В настоящее время на сайтах «Банки.ру» и «Сравни.ру» нет возможности оформить продукт — ссылка переводит на портал банка, а взаимодействие между клиентом и продавцом финуслуги обеспечивают специальные платформы. Однако уже в ближайший месяц маркетплейс планируют запустить в тестовом режиме для ограниченного круга пользователей в нескольких десятках регионов России.

Эксперты Банка России провели аналогию финансового маркетплейса с крупным интернет-магазином: люди смогут сложить в «корзину» товары (финансовые продукты) от различных производителей и оплатить все сразу в несколько кликов.

Отмечается, что для клиентов сервис будет полностью бесплатным.