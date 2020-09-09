Трамп признался, что создавал космические силы по образцу России и Китая Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что создавал космические силы по образцу России и Китая. Об этом он сказал во вторник, 8 сентября, в ходе своего выступления перед сторонниками в Северной Каролине.

Американский лидер заявил, что изначально космические силы не должны были войти в его перечень предвыборных обещаний.

- Я понял это лишь тогда, когда уже стал президентом и увидел, что делают РФ и КНР. Я заявил, что мы обязаны сделать то же самое. Это было весьма непросто, даже очень тяжело, - рассказал Дональд Трамп.

Когда Трамп занял пост главы Соединенных Штатов, он повысил уровень Космического командования вооруженных сил с подразделения вооруженных сил до отдельного рода войск.

Как ранее писал сайт kp.ru, американский лидер накануне объяснил свое сравнение писем от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с «любовными посланиями». Трамп заявил, что эти его слова были сарказмом.