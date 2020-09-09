Умер Рональд Харвуд, британский сценарист и обладатель «Оскара» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В возрасте 85 лет умер Рональд Харвуд, известный драматург и сценарист из Великобритании, получивший премию «Оскар» за кинокартину «Пианист». Об этом во вторник, 8 сентября, сообщает издание Telegraph, ссылаясь на заявление семьи сценаристы.

По словам родственников, он погиб в своем доме в Сассексе, причина смерти не уточняет.

Харвуд был председателем Королевского общества литературы Великобритании и главой Королевского литературного фонда. В 1995 году он был удостоен звания кавалера ордена искусств и литературы, а в 1999 году стал командором Ордена Британской империи.

В 2003 году Харвуд также был избран членом Сербской академии наук и искусств, после чего получил премию «Оскар» за лучший адаптированный сценарий к фильму «Пианист». Спустя пять лет драматург удостоился награды BAFTA за сценарий к фильму «Скафандр и бабочка», в 2010 получил рыцарский титул.