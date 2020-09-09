Тайфун разрушил две тысячи домов на востоке КНДР Фото: REUTERS

По меньшей мере две тысячи домов в провинции Хамгён-Намдо на востоке КНДР оказались значительно повреждены или полностью разрушены из-за тайфуна «Майсак», обрушившегося на государство в начала сентября этого года. Агентство ЦТАК сообщило в среду, 9 сентября, что такие данные озвучили на заседании Центрального военного комитета Трудовой партии страны, на котором присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Сильный тропический шторм также повредил мосты, автотрассы и железнодорожные пути в провинции, значительно нарушив транспортное сообщение. Ким Чен Ын дал распоряжение к декабрю текущего года восстановить или построить новые жилые дома на месте разрушенных. К работам будут привлечены солдаты Корейской народной армии

Как сообщал сайт kp.ru, в начале этого месяца тайфун «Майсак» обрушился на территорию Японии, Южной Кореи, КНДР, а также на Приморье, приведя к масштабным разрушениям и жертвам среди местного населения.