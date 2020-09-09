Песков: традиционной прямой линии с Путиным в этом году не будет

Песков заявил, что традиционной прямой линии с Путиным в этом году не будет Фото: REUTERS

Традиционной прямой линии с российским президентом Владимиром Путиным в текущем году не будет. Об этом в среду, 9 сентября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- «Прямая линия с Владимиром Путиным» в традиционном формате в этом году не состоится, однако некоторые ее элементы планируют добавить в большую пресс-конференцию президента России, которая пройдет в декабре текущего года, - объяснил пресс-секретарь российского лидера в интервью агентству ТАСС.

Дмитрий Песков отметил, что из-за сложившихся в этом году обстоятельств на фоне пандемии коронавирусной инфекции Путин «проводит прямую линию уже последние несколько месяцев».

- Разумеется, проводить ее в этом году в традиционном формате – это уже лишнее. В ежегодную пресс-конференцию Путина попробуем добавить элементы прямой линии, элементы, которые позволят президенту получить обратную связь от жителей разных регионов России, - добавил официальный представитель Кремля.