Путин и Лукашенко обсудят белорусский госдолг на встрече в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский президент Владимир Путин и белорусский глава Александр Лукашенко на предстоящей встрече в Москве намерены обсудить важные торговые и экономические вопросы, в том числе и реструктуризацию государственного долга республики перед Россией. Об этом в интервью ТАСС рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что эксперты различных ведомств продолжают работу по наиболее актуальным вопросам, среди которых есть и долги Белорусии, вопросы дорожной карты по интеграции и цен на энергоресурсы, а также вопрос взаимодействия огромного количества организаций.

- В настоящее время, когда Белоруссия переживает такие непростые времена, встречи президентов приобретает еще большую актуальность и важность. Безусловно, на предстоящей встречи они обсудят о тему рефинансирования белорусского госдолга перед РФ, - отметил Дмитрий Песков.

Напомним, что в начале сентября глава российского министерств иностранных дел Сергей Лавров сообщал, что российский и белорусский президенты должны в ближайшее время встретиться в Москве.