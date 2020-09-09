Последние новости на утро 9 сентября 2020: Прямая линия с Путиным в этом году не состоится

Прямой линии с российским президентом Владимиром Путины в текущем году не будет Фото: REUTERS

Последние новости на утро 9 сентября 2020 года. Прямой линии с российским президентом Владимиром Путины в текущем году не будет. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил это тем, что из-за пандемии коронавирусной инфекции глава государства проводит сплошную прямую линию уже последние несколько месяцев, поэтому устраивать традиционный эфир не имеет никакого смысла. Однако некоторые элементы прямой линии с президентом планируют добавить в большую ежегодную пресс-конференцию Путина. В 2020 году она состоится в декабре.

Тем временем в России во втором квартале этого года рекордно упал выпуск банковских карт – жители страны стали массового отказывать от пользования ими. Количество карт сократилось на 4,5 миллиона всего за несколько месяцев. Эксперты связали это с ограничением выдачи карт кредитными организациями из-за ограничений во время пандемии, а также перенасыщением ими рынка. Кроме того, россияне осознали бессмысленность хранения у себя большого количества банковских карт, которые заводили «на всякий случай».

Кстати, вчера завершился суд по громкому делу о смертельной аварии с участием Михаила Ефремова. 56-летнего актера признали виновным и назначили ему наказание в виде восьми лет колонии и лишения водительских прав на три года. Срок, проведенный под домашним арестом, зачтется Ефремову: два дня дома равно одному дню за решеткой. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев подал краткую апелляционную жалобу, попросив суд отменить приговор.

Не утихает ситуация вокруг госпитализации Алексея Навального. Глава МИД стран G7 обратились с заявлением к России, в котором сообщили, что якобы получили от Германии доказательства «отравления» блогера и оппозиционера. Государства призвали российскую сторону «немедленно объяснить ситуацию и привлечь виновных к ответственности».