15 российских детей вернулись на родину из Сирии, среди них есть раненые

Самолёт с 15 российскими детьми, вывезенными из Сирии, приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский, сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Дети находились в лагерях Аль-Холь и Рош. Это уже второй самолёт, возвращающий российских детей на родину после перерыва из-за пандемии коронавируса.

В пресс-службе также напомнили, что искать и возвращать детей домой из Ирака и Сирии начали летом 2017 года. В сентябре 2019 года Анна Кузнецова прилетела в Сирию с рабочей поездкой и достигла договорённости о гуманитарном сотрудничестве в этой сфере с президентом Сирии Башаром Асадом.