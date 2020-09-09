Apple подала встречный иск к Epic Games, обвинив корпорацию в попытке стать Робин Гудом

Apple подал встречный иск к Epic Games и потребовал возместить ущерб Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания Apple подала встречный иск в суд к разработчику видеоигр Epic Games, создавших игру Fortnite. В Apple считают, что многомиллиардная корпорация пытается играть роль современного Робин Гуда. Основное обвинение состоит в нарушении условий контракта на пользование каталогом цифрового магазина App Store, сообщает The Wall Street Journal.

- Иск к Epic — это не что иное, как принципиальное разногласие по поводу денег. Хотя Epic выставляет себя в качестве современного корпоративного Робин Гуда, на самом деле это многомиллиардное предприятие, которое просто не хочет ничего платить за огромную ценность, извлекаемую из App Store, - сказано в судебном иске компании Apple.

В иске также отмечается грубое нарушение контрактных обязательств Epic Games и требование о возмещении финансового ущерба. Apple заявила, что в течение двух лет Fortnite при поддержке Apple стала "невероятно успешным приложением операционной системы iOS со 130 миллионами загрузок пользователями из 174 стран, на чем Epic заработала более $500 миллионов", а также, что Epic Games "загребает миллиарды", собирая комиссию с каждой продажи.