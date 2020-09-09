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Фигуранты дела о торговле детьми признали свою вину и обязались сообщить обо всех участниках

Менеджер Валентина Чернышова и юрисконсульт Роман Емашев пошли на сделку со следствием
Ася КУЗНЕЦОВА
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Два фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей заключили сделку с СК

Два фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей заключили сделку с СК

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей признали свою вину и заключили сделку со следствием. Менеджер Валентина Чернышова и юрисконсульт Роман Емашев обязались сообщить следствию обо всех участниках процесса торговли детьми и о тех людях, которые купили детей.

- В постановлениях говорится, что обвиняемые полностью признают свою вину, обязуются содействовать следствию, изобличить соучастников, сообщить о их роли, способах конспирации, лицах, получивших в свое распоряжение несовершеннолетних детей, и других обстоятельствах деятельности по, якобы, организации торговли несовершеннолетний детьми, - передаёт ТАСС слова адвоката обвиняемых Игоря Трунова.

Криминал