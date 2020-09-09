Аналитики спрогнозировали падение нефти до 35 долларов за баррель Фото: REUTERS

Аналитики полагают, что нефть марки Brent в ближайшее время будет падать. Не исключено, что баррель черного золота снизит стоимость до 35 долларов с имеющихся 40 долларов.

8 сентября нефть впервые с 25 июня опустилась на торгах ниже сорока долларов. Это говорит о новой волне снижения, уверены эксперты.

- Летом, после снятия карантина в разных странах мира, на рынках воцарился оптимизм, но никакого быстрого восстановления быть не может. Глобальная экономика потеряла около 10%, динамика финансовых рынков пока оторвана от реальности, - комментирует «Известиям» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Ждать, что цены на нефть вернутся к докризисному уровню, не стоит. Одна из основных причин – переизбыток черного золота в хранилищах. 37-40 долларов за баррель – это сбалансированная котировка в реальной ситуации.

Аналитик финансовой группы «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский уверен, что еще одна причина резкого падения цен в сентябре – это опасения последствий урагана в Мексиканском заливе.

- Это падение просто возвращает нефть туда, где она должна была быть, если бы не сезон ураганов, — заключил эксперт.

В целом специалисты сходятся во мнении, что текущая неделя станет своеобразным маркером цен: если стоимость барреля не превысит 41-42 доллара, то можно ждать падения ниже 35 долларов за баррель марки Brent.

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