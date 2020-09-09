Новые СанПиНы заставят аптеки съехать из жилых домов Фото: Олег УКЛАДОВ

Новые СанПиНы, разработанные Роспотребнадзором, могут заставить аптеки съехать из жилых домов. В ведомстве предлагают ввести правило, которое создаст трудности с доставкой товаров и сделает работу на первых этажах невозможной.

Согласно новым требованиям, точка, куда товар доставляется грузовым транспортом, обязана иметь специальную площадку, оборудованную козырьком и навесом. Но организовать такое под окнами квартир нельзя, а значит, аптеки окажутся в списке нарушителей.

В пресс-службе Роспотребнадзора «Известиям» пояснили, что документ не обязывает всех без исключения оборудовать погрузо-разгрузочное место. К тому же, похожее требование имеется в действующей редакции документа.

Тем не менее, в Минэкономразвития сочли требование избыточным, такая позиция отражена в отзыве ведомства на поправки. А вот эксперты всерьез обеспокоены: если новые СанПиНы вступят в действие, то ценники на лекарства пойдут вверх.

Исполнительный директор Аптечной гильдии Елена Неволина выступает против поправок. Гильдия направила письмо в Роспотребнадзор, отметив, что многие нормы будет кранйе сложно выполнить, сообщает телеканал "360".

- За редким исключением дистрибуторы доставляют в аптеки препараты на грузовом транспорте. А если мы говорим об организации разгрузочно-погрузочных площадок, то для этого нужно разрешение собственника здания. Как правило, его не получить. И если в крупных городах аптеки смогут подыскать себе подходящие варианты, то в небольших – вряд ли, - пояснила Неволина.