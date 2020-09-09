Участникам спортивных сборных команд Чувашии назначили стипендию

Размер стипендии варьируется от 5500 до 25000 рублей в месяц в зависимости от возрастной группы спортсмена и его вхождения в состав основной либо резервной сборной команды Российской Федерации по видам спорта.

Выплаты начнутся с 1 января 2021 года.

Основным условием назначения стипендий будет являться включение спортсменов в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации в соответствии с приказом Министерства спорта страны. В настоящий момент почти половина спортсменов Республики могут рассчитывать на стипендию - из 202 человек 119, представляющих регион на официальных спортивных соревнованиях без параллельного зачета для других субъектов страны.