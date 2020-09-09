МИД России выпустил заявление по ситуации с Алексеем Навальным

Опубликовано заявление МИД России о ситуации вокруг Алексея Навального Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство иностранных дел России опубликовало заявление о ситуации вокруг Алексея Навального, в котором заявило, что на Россию продолжаются "безосновательные нападки". Кроме того, отмечается, что Берлин до сих пор не передал Москве результаты биохимических исследований, которые запрашивала ранее Генеральная прокуратура России.

- Развёрнутая массированная дезинформационная кампания явно свидетельствует о том, что основную задачу её инициаторы видят не в заботе о здоровье А.Навального и выяснении истинных причин его госпитализации, а в мобилизации санкционных настроений, - указано в сообщении.