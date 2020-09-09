Курс валют на 9 сентября 2020: доллар - 76 рублей, евро - 89,9 рублей

Евро снижается в преддверии заседания ЕЦБ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московская биржа предоставила данные по курсу рубля на 9 сентября 2020 года. Так, в среду доллар равняется 76,38 рубля, евро поднялся до 89,905 рубля.

На момент открытия Московской биржи доллар вырос на 0,12%, до 76,375 рубля, а курс евро на 0,11%, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

Уже к 10:03 мск курс доллара находился на уровне +0,1% и стал равняться 76,36 рубля, евро вырос на +0,09 и составил 89,89 рубля.

Отметим, что на открытии торгов индекс Московской биржи снижается на 0,28%, индекс РТС - на 0,02%.

Европейская валюта показывает флэтовую динамику торгов против доллара США в ходе сегодняшней утренней сессии, обновив на открытии локальные минимумы с 21 августа. Евро снижается в преддверии заседания ЕЦБ, на котором планируют обсудить новые меры поддержки экономики.