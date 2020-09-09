В России за минувшие сутки выявлено 5 218 новых заражённых коронавирусом

За минувшие сутки выявлено 5 218 новых заражённых коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за последние сутки выявлено 5 218 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных за все время пандемии в России достигло 1 041 007.

Оперштаб сообщает, что новые случаи зафиксированы в 83 регионах России из 85. У 22,9% зараженных СOVID-19 не было клинических проявлений заражения коронавирусом.

За сутки в России полностью выздоровело 6 409 человек, а за всё время пандемии коронавируса в России врачи смогли вылечить 843 277 человек.

Отметим, что за сутки 142 человека скончались.

Более ста заражённых в сутки остаётся в Воронежской, Московской, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Свердловской областях, а также в Красноярском, Ставропольском краях и Санкт-Петербурге. Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Москве - 642. Врачи провели более 39 миллионов тестов на коронавирус.