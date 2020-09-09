Лукашенко заявил, что увольнение главы КГБ связано с задержанием 33 россиян

Лукашенко объяснил увольнение главы КГБ делом «вагнеровцев» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что увольнение главы КГБ Беларуси Валерия Вакульчика связано с задержанием 33 российских "вагнеровцев". Слова Лукашенко передал журналист Роман Бабаян в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, время интервью 8 сентября президент Беларуси рассказал, как ему сообщили о прибытии 33 россиян в Беларусь, их заселении в отель и переезде в пансионат. Руководитель КГБ заявил президенту, что не сможет контролировать действия отряда, а затем отдал распоряжение задержать их.

- Украина параллельно с этим стала требовать выдачи этих людей. И я, говорит, обратился тогда и к Украине, и к России, что пришлите прокуроров и садитесь за один стол с моим прокурором, попробуйте разобраться во всей этой истории, потому что нет понимания окончательного, что это за люди, - рассказал Бабаян о беседе с Александром Лукашенко.