Польша готова предложить Германии замену «Северному потоку-2»

Сдача проекта запланирована к началу 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Варшава готова предложить Берлину газопровод Baltic Pipe вместо «Северного потока-2».

«Польша с самого начала подчеркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной. Поэтому, если такие потребности с немецкой стороны будут заявлены, то Польша открыта, чтобы использовать инфраструктуру, которую сама строит для своей энергетической безопасности», — сказал Мюллер.

Проект газопровода, по мнению Мюллера, противоречит идее европейской солидарности и энергетической безопасности, сообщает РИА Новости.

Напомним, что «Северный поток-2» - проект, который предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Его строительством занимается Nord Stream 2 AG, акционером выступает — «Газпромом». Сдача проекта запланирована к началу 2021 года.