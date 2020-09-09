В доме, где жила Валентина Легкоступова, обнаружены трупы матери и дочери Фото: "КП" Архив

Дом, где жила Валентина Легкоступова, снова попал в криминальные сводки. В многоэтажке на Саратовской улице в одной из квартир обнаружили тела двух женщин: мать и дочь скончались при очень странных обстоятельствах.

Полицию вызвали соседи, когда по подъезду пополз неприятный запах. Предположительно, что-то неладное произошло в квартире, где жила 58-бывшая медсестра и её 93-летняя лежачая больная мать.

Когда удалось вскрыть входную дверь, оказалось, что обе женщины мертвы. Экспертиза показала, что смерть дочери наступила примерно 12 дней назад, а мать умерла спустя два дня, старушка скончалась от голода и жажды, так как была прикована к кровати.

Как стало известно сайту mk.ru, у дочери произошел сердечный приступ. Умершая очень ревностно относилась к поддержанию формы и практиковала длительное голодание. Не исключено, что отсутствие нормального питания могло усугубить проблемы со здоровьем.

Соседи рассказали силовикам, что мало общались с покойной. Она была очень замкнутой, редко выходила из квартиры и не принимала гостей.