Песков отметил, что пока рано обсуждать визит Лукашенко в Москву

Песков заявил, что обсуждать визит Лукашенко еще рано. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 9 сентября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что еще рано обсуждать приезд главы республики Белоруссии в Москву.

«Пока рано говорить об этом», - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов о точной дате приезда Лукашенко в Москву.

Напомним, что президенты России и Белоруссии в конце августа договорились о встрече в Москве. О том, когда Лукашенко посетит российскую столицу пока остается неизвестным. По предварительным данным источника РИА Новости, белорусский лидер прибудет в Россию 14 сентября. На встрече с премьер-министром России Михаилов Мишустиным, Александр Лукашенко заявил, что планирует поставить все точки над i в чувствительных вопросах отношения двух стран. Он также отметил, что белорусский кризис и диалог с оппозицией стал уроком как для Белоруссии, так и для России.