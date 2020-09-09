Лукашенко оценил ситуацию в Беларуси

По словам Лукашенко, в Беларуси чистота, "несмотря на отдельные там хождения и прочее" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране нет никакой дестабилизации, говоря о протестах, продолжающихся с 9 августа.

- Тут, как вы говорите, чистота, аккуратность, спокойствие и так далее. Но в воскресенье у нас иногда люди ходят по улицам. Поэтому, вот ответ на мой вопрос: никакой дестабилизации в стране нет, и, знаете, если бы не внешний фактор, и этого б не было, - заявил Лукашенко в беседе с российскими журналистами.