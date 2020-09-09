Александр Лукашенко: «Русский язык – это мой язык»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает русский язык своим языком
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает русский язык своим языком. Об этом он сказал в ходе интервью представителям российских СМИ.
- Это мой, это государственный язык в Белоруссии! Я пользуюсь постоянно русским языком, у нас двуязычие, - подчеркнул Александр Лукашенко.
Стоит отметить, что Александр Лукашенко уже не в первый раз отмечает важность русского языка. Так, еще в 2017 году он сказал, что Беларусь не должна отказываться от использования русского языка. Такое заявление он сделал на открытии XIX Всемирного конгресса русской прессы в Минске.