Лукашенко заявил, что США, Польша, Чехия, Украина и Литва управляют белорусскими протестами

Лукашенко назвал организаторов протестов в Республике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко заявил в интервью российским телеканалам, что протесты в его стране управляются из США, Польши, Чехии, Украины и Литвы.

«Прежде всего, что я имею в виду под внешним фактором: управление извне, в данном случае, и мы, и россияне знают, кто управляет и откуда управляет – американцы из центра под Варшавой через Telegram-каналы известные. Второй центр – это Чехия. Ну, а потом уже Литва, и, к сожалению, в Украине создают опорные пункты для того, чтобы влиять на Беларусь», - сказал Лукашенко в интервью российским телеканалам.

Напомним, что массовые протестные акции начались в Белоруссии 9 августа после выборов президента. Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов и был переизбран на очередной срок. После оглашения результатов в Республике начались несанкционированные акции.