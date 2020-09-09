Лукашенко рассказал о роли президента в новой конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, какой видит новую конституцию страны Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, какой видит новую конституцию страны, в беседе с представителями российских СМИ.

- Группа существует, работает уже над третьим вариантом конституции. Она в ближайшее время выдаст предложения с учетом сегодняшнего времени. И мы должны собрать советы и обсуждать эту конституцию, - рассказал Александр Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что необходимо будет перераспределить полномочия между органами власти. Однако, по его словам, должна остаться и сильная роль президента.

- Надо помнить - государство у нас славянское, где нужен крепкий лидер, который будет обладать определенными полномочиями - в этом его сила. Но, наверное, не такими полномочиями, которыми обладает белорусский президент. Надо передавать полномочия губернаторам, парламенту, может быть, менять структуру. Роль президента Белоруссии должна заключаться в контроле за обороной и ветвями власти - вот это его основные полномочия, - отметил Лукашенко.