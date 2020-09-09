Лукашенко рассказал о роли президента в новой конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, какой видит новую конституцию страны Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, какой видит новую конституцию страны, в беседе с представителями российских СМИ. Лукашенко подчеркнул, что необходимо будет перераспределить полномочия между органами власти. Однако, по его словам, должна остаться и сильная роль президента.

- Роль президента Белоруссии должна заключаться в контроле за обороной и ветвями власти, - отметил Лукашенко.