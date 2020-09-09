В Чехии 13 человек пострадали в столкновении поездов

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9 сентября на станции Кдине пассажирский поезд столкнулся с техническим локомотивом. Происшествие произошло на юго-западе Чехии.

Представитель объединенного корпуса пожарных и спасателей Чехии Петер Понцар отметил, что столкновение произошло около 07:50 по среднеевропейскому времени (08:15 мск).

«Травмы получили, как минимум, 13 человек. Один из них пострадал очень тяжело», - добавил он.

В настоящее время причины столкновения расследуются экспертной комиссией. По предварительным данным, виновным называют машиниста пассажирского состава, который не заметил технический состав при подъезде к вокзалу. Ответственность за случившееся лежит и на диспетчере, который должен следить за безопасностью вверенного ему участка железнодорожных путей. Единой версии обвинения у комиссии на данный момент нет, сообщает чешский портал Irozhlas.cz