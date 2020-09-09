С лидерами нынешнего белорусского протеста не о чем говорить, заявил Лукашенко

Лукашенко заявил, что с лидерами протеста не о чем говорить Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что с лидерами протеста не о чем говорить.

Он подчеркнул, что главы государств не разговаривают с «кем-либо», а в нынешней ситуации непонятно, с кем вести диалог.

«Если это оппозиция, а это скорее всего — это та, которая эти две программы выдвинула — мне с ними не о чем говорить. Скажи, что там обсуждать?» — сказал белорусский лидер в интервью российским телеканалам.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. Несогласные с результатами голосования граждане республики вышли на улицы города с несогласованными демонстрациями. Через некоторое время начались столкновения с силовиками. Милицией и ОМОН были задержаны и отправлены в СИЗО более 6 тысяч человек. По официальным данным, в ходе протестов погибли трое демонстрантов. Многие оказались в больницах с множественными ушибами и травмами.