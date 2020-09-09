Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира

Трампа выдвинули на Нобелевскую премию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат от норвежской «Партии прогресса» Кристиан Тибринг-Гедде номинировал американского президента США на Нобелевскую премию мира за его усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире.

«Я думаю, в своих попытках установить мир между государствами он сделал больше, чем большинство других номинантов на Премию мира», - заявил депутат.

В своем письме Нобелевскому комитету Тибринг-Гедде заявил, что администрация Трампа явилась основным звеном в установлении отношений Израиля и ОАЭ, сообщает телеканал Fox News.

Напомним, что ранее Израиль и ОАЭ при поддержке США договорились об урегулировании отношений. Израиль по условиям договора с ОАЭ должен временно отложит решение о распространении своего суверенитета на Западном берегу реки Иордан. Также страны подпишут ряд соглашений в сфере инвестиций, туризма, прямого авиасообщения, безопасности, телекоммуникаций и других.