В Греции тысячи мигрантов оказались на улице после пожара. Фото: из архива «КП» в Северной Европе»

В Греции сгорел крупнейший лагерь мигрантов и беженцев «Мориа», который был расположен на острове Лесбос. Согласно предварительным данным, причиной возгорания мог стать поджег. Пожар начался около двух часов ночи по местному времени, и к утру лагерь был полностью уничтожен огнем.

«Мориа» считался самым крупным лагерем беженцев в Греции. Здесь проживали порядка 12,5 тысячи человек, при том что инфраструктура лагеря была рассчитана на проживание только трех тысяч человек.

Накануне, по приказу властей, лагерь был полностью изолирован из-за выявленных в нем 35 случаев коронавирусной инфекции. Во время же пожара беженцы и мигранты поспешили укрыться в поместьях и горах, расположенных в окрестностях. Часть проживавших в лагере отправились в город, передает сайт argumenti.ru.

Тысячи людей, в том числе, женщины, дети, инвалиды, больные и пожилые оказались на улице, где их заблокировала полиция, оцепившая район вокруг лагеря.

«Пожар распространился внутри и снаружи лагеря и уничтожил его… Более 12 000 мигрантов охраняются полицией на шоссе. Это очень сложная ситуация, потому что некоторые из оказавшихся на улице людей ковид-позитивны», - цитирует мэра города Милинене Стратоса Кителиса «Свободная пресса».