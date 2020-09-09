Песков: «Большую пресс-конференцию президента РФ планируется провести в очном формате»

Мероприятие назначено на вторую половину декабря Фото: REUTERS

Большая пресс-конференция президента РФ в 2020 году должна состояться в очном формате – по крайней мере, пока планы по ее проведению именно такие. Напомним, мероприятие по традиции назначено на вторую половину декабря – точная дата пока не называется.

- Пресс-конференцию Владимира Путина в декабре 2020 года пока планируется провести в очном формате, - приводит слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова ТАСС.

Напомним, традиционную прямую линию с российским президентом в этом году решено отменить. Однако отдельные ее элементы будут добавлены в большую пресс-конференцию.

Дмитрий Песков подчеркнул, что из-за сложившихся в этом году обстоятельств на фоне пандемии коронавирусной инфекции Путин «проводит прямую линию уже последние несколько месяцев».