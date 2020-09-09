В Грузии запретили проводить свадьбы и поминки

Знаменитые грузинские застолья теперь под запретом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В связи с резким увеличением инфицированных коронавирусом в Грузии, Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом принял решение о запрете массовых социальных мероприятий. Постановление вступает в силу с 10 сентября.

«С учетом эпидемической ситуации было принято решение с завтрашнего дня полностью отменить юбилеи, свадьбы и поминки», - высказалась Натия Мезвришвили на брифинге. Глава администрации правительства также добавила, что в стране возвращаются к ограничительным мерам, действующим ранее.

Отметим, что за последние сутки в Грузии выявлено 44 подтвержденных случаев заражения коронавирусов. Таким образом, общее число зараженных составляет 1 773 человек. Из низ 1 325 пациентов вылечились, 19 – умерли.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что к мерам предосторожности вернулись и в Турции. С 8 сентября на территории страны снова действует всеобщий масочный режим.