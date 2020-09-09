Лукашенко заявил о готовности вступить в войну с Западом за Россию

Белорусский лидер заявил о готовности защищать Россию в случае войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белоруссия вступила бы в войну в случае агрессии против России с Запада, сообщил президент республики Александр Лукашенко.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин создал по его просьбе резерв силовиков на случай внешней угрозы для Беларуси, однако он не использовался.

- Дай бог и использоваться не будет. Но это в договоре записано. И если бы кто-то осуществлял агрессию против России через Беларусь или рядом с Беларусью (а зона ответственности наша в ОДКБ и Союзном государстве - Запад), белорусская армия - 65 тысяч штыков - вступает в войну, - заявил Лукашенко.