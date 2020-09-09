Лукашенко: «В Белоруссии нет причин для цветной революции»

Президент Белоруссии сравнил происходящее с ситуацией в других странах бывшего СССР Фото: REUTERS

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии нет причин для цветной революции – в отличие от Украины и Армении. Об этом белорусский президент заявил в ходе интервью с представителями российских СМИ.

При этом президент Белоруссии особо отметил, что в стране нет никакой дестабилизации.

- Тут чистота и спокойствие, просто по воскресеньям люди ходят по улицам. Никакой дестабилизации в стране нет, и, знаете, если бы не внешний фактор, и этого б не было, - заявил Лукашенко в беседе с российскими журналистами.

Напомним, протесты в Белоруссии начались 9 августа 2020 года после того, как были оглашены предварительные итоги выборов президента республики. По данным ЦИК, Александр Лукашенко одержал на них победу, набрав более 80% голосов. Лидер оппозиции Светлана Тихановская, по заявленным итогам, получила около 10% голосов избирателей.