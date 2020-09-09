Лавров считает, что ФРГ неподобающе относится к запросам России по Навальному

Министр иностранных дел Сергей Лавров возмутился работой властей Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возмутился работой властей Германии с российскими официальными запросами по делу госпитализированного Алексея Навального.

Глава ведомства отметил, что ФРГ больше недели не реагировала на запросы России о ситуации с оппозиционером, который на данный момент находится на лечении в Берлине, сообщает РИА Новости.

"Нас не устраивает ни суть реакции на наши закономерные, законные, легитимные требования выполнить обязательства по межправительственным соглашениям о правовой помощи, нас не устраивает и абсолютно неприемлемый тон, в котором эта позиция германской стороны доводится до мировой общественности", - заявил глава МИД РФ.

Напомним, что Алексей Навальный впал в кому после того, как ему стало плохо на борту самолета, следовавшего рейсом Томск-Москва. Командир самолета экстренно посадил воздушное судно в Омске. где врачи предположили, что у Навального нарушение обмена веществ.

После перевода из Омска в Берлин блогера Алексея Навального, ФРГ заявило, что он якобы был отравлен веществом серии «Новичок» и потребовала у Кремля данные по проекту разработки.

В свою очередь Москва завила, что не получала официальных данных по исследованию от Берлина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его спецслужбы перехватили разговор западных стран, который подтверждает ложность информации об отравлении Навального.