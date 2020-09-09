Замминистра энергетики Тихонову СК предъявил обвинение в хищении более 600 млн рублей

Замминистра энергетики Тихонову предъявили обвинение в хищении госбюджета Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинение заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову в хищении более 600 млн рублей, сообщила во вторник официальный представитель СК Светлана Петренко.

Она подчеркнула, что СК будет добиваться ареста Тихонова, который подозревается в хищении не менее 603 млн рублей бюджетных средств, выделенных ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России для создания информационной системы.

«Тихонову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», - сказала Петренко.

Также она сообщила, что помимо Тихонова, задержаны его советник Роман Рыжков, вице-президентов АО «Ланит» Владимир Макаров и Виктор Серебряков.

«Тихонов попытался скрыться, применяя различные способы конспирации, многократно изменяя используемые автомашины и места временного нахождения на территории Москвы», - сказала Петренко, сообщает ТАСС.

Замминистра нашли при проведении обыска его квартиры. Из жилья Тихонова были изъяты документы и вещи, которые, по оценке специалистов, могут иметь отношение к делу.

На допросе ранее Тихонов вину не признал. В настоящий момент он находится в ИВС на Петровке.