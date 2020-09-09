Замминистра энергетики Тихонову предъявлено обвинение в хищении 600 млн рублей

Замминистра энергетики Тихонову предъявили обвинение в хищении госбюджета Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинение заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову в хищении более 603 млн рублей, сообщила во вторник официальный представитель СК Светлана Петренко.

Она подчеркнула, что Следственный Комитет будет добиваться ареста Тихонова, в связи с расхищение бюджета ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России, который был выделен для создания информационной системы.

«Тихонову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», - сказала Петренко.

В ходе следствия были также задержаны Роман Рыжков - советник Тихонова и вице-президенты АО «Ланит» Владимир Макаров и Виктор Серебряков.

«Тихонов попытался скрыться, применяя различные способы конспирации, многократно изменяя используемые автомашины и места временного нахождения на территории Москвы», - сказала Петренко, сообщает ТАСС.

Отмечается, что замминистра нашли при проведении обыска его квартиры. Он был задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ до предъявления обвинения.

Из жилья Тихонова были изъяты документы и вещи, которые, по оценке специалистов, могут иметь отношение к делу.

На допросе ранее чиновник отказался признавать свою вину не признал, по данным Петренко, допрос шел всю ночь. В настоящий момент Анатолий Тихонов находится на Петровке.