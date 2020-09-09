Константин Косачев прокомментировал заявление Польши об альтернативе «Северному потоку – 2»

Косачев оценил заявление Польши об альтернативе «Северному потоку — 2» Фото: Артем КИЛЬКИН

Предложение Польши обеспечить Германию газом следует рассматривать в контексте всей международной политики, которую сейчас ведут польские власти. Такое мнение выразил председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

«Такое высказывание можно оценивать только в общем контексте последовательной антироссийской политики нынешних властей Польши, которые ведут свою геополитическую игру и пытаются оказаться в центре европейской политики», — цитирует сенатора RT.

При этом Косачев добавил, что рассматривать предложение Польши всерьез нельзя, ведь на самом деле у страны нет возможности снабжать газом газопроводы.

Напомним, ранее пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что в случае необходимости Польша готова предложить Германии газопровод Baltic Pipe вместо «Северного потока — 2». Он также добавил, что «Северный поток — 2» противоречит идее европейской солидарности, передает телеканал «360».