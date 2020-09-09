Лукашенко надеется, что России не придётся использовать созданный для Беларуси резерв силовиков

Александр Лукашенко: Западу больше всего нужна Россия, а не Беларусь, которая рассматривается лишь в качестве трамплина Фото: REUTERS

Созданный Россией резерв сотрудников силовых структур для помощи Беларуси задействован не был и "дай бог не будет", заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в беседе с российскими журналистами.

При этом он отметил, что подобный шаг Москвы предусмотрен ОДКБ.

- Дай бог этот резерв использоваться не будет. Но это в договоре записан, - отметил Лукашенко.

Сайт KP.ru сообщал, что в интервью Лукашенко также заявил о готовности Беларуси "65 тысячами штыков" вступить в войну с западными странами в случае агрессии по отношению к России. Он также назвал западное направление своей зоной ответственности.

Лукашенко при этом считает, что Запад рассматривает Беларусь в качестве трамплина на пути к России, "потому что санитарный кордон - одна тысяча километров". Он также напомнил, что после вступления на пост президента он не позволил выстроить у западных границ России натовский "санитарный кордон" из прибалтийских стран, Беларуси и Украины.