Александр Кержаков возглавит футбольный клуб «Томь»?

«Бил, бью и буду бить!» - легендарная фраза Александра Кержаков из тех времен, когда он еще сам заколачивал голы. В 2018 году лучший бомбардир национального чемпионата и сборной был назначен старшим тренером юношеской сборной России (до 17 лет). И вот, судя по всему, он подошел к новому этапу профессиональной карьеры… Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, который также является президентом футбольного клуба «Томь», предложил пост главного тренера команды Александру Кержакову.

«Сегодня его мечта – стать футбольным тренером, пройдя все ступени тренерского мастерства. Такая жизненная позиция мне импонирует и подходит нашей «Томи», - отметил губернатор. Вопрос кандидатуры главного тренера уже обсужден с руководством компании «Газпром нефть» (генеральным спонсором ФК «Томь») и президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым.

Сегодня, 9 сентября, глава региона поздравил с днем рождения экс-наставника томских футболистов Василия Баскакова, поблагодарив его за годы работы с командой.

«Я благодарен Василию Владимировичу за работу и преданность томскому футболу. Он многое сделал для команды. Но спорт есть спорт, и приходит время новых задач, наставников и импульсов», – отметил Сергей Жвачкин, поручив проработать вопрос о дальнейшем трудоустройстве Василия Баскакова.

Напомним, Александр Кержаков родился в 1982 году в Ленинградской области. Заслуженный мастер спорта России, лучший бомбардир в истории российского футбола (233 гола), лучший бомбардир в истории «Зенита» (161 гол) и сборной России (30 голов). Выступал за клубы «Зенит», московское «Динамо», испанскую «Севилью» и швейцарский «Цюрих». Тренерскую карьеру начал в 2017 году в качестве координатора юношеских команд «Зенита».