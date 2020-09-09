Скорая помощь Калужской области получила 15 новых автомобилей

Глава региона Владислав Шапша вручил сотрудникам Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф ключи от новых реанимобилей. Фото: пресс-служба правительства Калужской области.

Пятнадцать новых автомобилей поступили в распоряжение Калужского центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Глава региона Владислав Шапша 9 сентября торжественно вручил врачам ключи от реанимобилей. Всего в этом году в Калужской области появятся 32 новых автомобиля скорой медицинской помощи.

Владислав Шапша передал медикам автомобили «Форд» и «ГАЗ»: машины, купленные за счет федерального бюджета, оснащены всем необходимым для спасения человеческих жизней. В реанимобилях установлены дефибрилляторы, электрокардиографы, портативные аппараты ИВЛ и другая современная техника для оказания первой помощи.

- Очень рассчитываем, что парк новых машин сделает более современной работу службы и будет способствовать спасению человеческих жизней, - подчеркнул врио губернатора.

Владислав Шапша поздравил медиков с Днём оказания первой медицинской помощи (во всем мире его отмечают 12 сентября) и расспросил сотрудников Центра об условиях их работы. Руководитель области отметил, что на врачах скорой помощи лежит особая ответственность, ведь от их оперативности и профессионализма зависят жизни пациентов. И новая техника сделает их работу легче, быстрее и комфортнее.

В июне врачи скорой помощи уже получили 10 новых реанимобилей. Еще семь машин в рамках госконтракта с федеральным Минпромторгом прибудут в регион в ближайшее время. Всего в этом году в автопарке калужской скорой помощи добавятся 32 новых машины.

Ранее в Калуге с рабочим визитом побывал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Глава федерального Минздрава осмотрел ведущие калужские клиники и назвал блестящими изменения, произошедшие за последнее время в медицинской системе региона.

- Сегодня здесь совершенно другой уровень оказания помощи, - отметил Михаил Мурашко. - Верю, что регион движется правильно, успехи заслуживают признания и уважения.

Во время встречи с министром Владислав Шапша рассказал, что в области продолжится совершенствование медицинской системы: строятся фельдшерско-акушерские пункты, больницы оснащаются новым оборудованием.

- Важно, чтобы люди увидели в ближайшее время практическую отдачу от нашей работы, - подчеркнул врио губернатора. - И чтобы она была сконцентрирована не только вокруг отдельных больниц, но и в районах жители увидели изменения к лучшему.