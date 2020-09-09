Кремль ответил на призыв ООН провести расследование по Навальному

Песков ответил на призыв ООН провести расследование по Навальному Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если блогер Алексей Навальный был отравлен, то ситуация требует расследования. Однако омские врачи пока не дали подтверждения о диагнозе своего бывшего пациента.

Такой ответ Песков дал на призыв ОНН провести расследование по инциденту с Навальным.

«Позиция Кремля в данном случае уже неоднократно излагалась. Мы убеждены, что если речь идет об отравлении, то, конечно, необходимо расследование, и, конечно же, если это отравление, то расследование будет. Собственно, де-факто определенные следственные действия уже выполняются, де-юре они называются доследственной проверкой", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что Москва рассчитывает в ближайшее время получить ответ от Германии по «отравлению» Навального, о котором ФРГ заявило 2 сентября, передает РИА Новости.

Напомним, что Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Блогер впал в кому. Врачи предположили, что у него произошло нарушение обмена веществ. Через несколько дней было согласовано отправить Навального в берлинскую клинику Шарите, где он до сих пор и находится.

Медики не комментировали причины ухудшения здоровья оппозиционера, но 2 сентября Берлин заявил, что по результатам специалистов выяснилось, что Навальный был отравлен «Новичком». Москва заявила, что Берлин не предоставил данных исследований.